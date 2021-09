Anthony Delon annonce sa rupture avec Sveva Alviti, le mariage annulé

Anthony Delon est de nouveau un cœur à prendre. L’acteur de 56 ans a annoncé s’être séparé de sa compagne, la comédienne italienne Sveva Alviti.

Ils s’étaient rencontrés à l’occasion d’un dîner entre amis à l’été 2019. Depuis, les deux tourtereaux filaient le parfait amour et avaient même prévu de se marier, Anthony Delon ayant demandé la main de sa belle en Italie. Mais cette année 2021 n’aura pas porté chance au couple.

Le fils d’Alain Delon a annoncé mardi la triste nouvelle dans une story publiée sur son compte Instagram. «Après plus d'un mois de séparation, il est temps pour moi d'annoncer la rupture de mes fiançailles avec mademoiselle Alviti et de lui souhaiter bonne chance pour la suite», a-t-il écrit. Un texte accompagné d’une photo en noir et blanc d’amoureux enlacés sur la plage, et légendée «The end» («La fin»).

Le comédien va devoir surmonter cette nouvelle épreuve, après la mort de sa mère, l’actrice Nathalie Delon, qui s’est éteinte le 21 janvier dernier, à l’âge de 79 ans, des suites d’un cancer. Quant à Sveva Alviti, ancienne joueuse de tennis et connue pour avoir incarné Dalida dans le biopic de Lisa Azuelos, elle va devoir, à 37 ans, trouver un nouveau prince charmant.