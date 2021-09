Britney Spears quitte les réseaux sociaux et inquiète ses fans

Britney Spears prend ses distances avec les réseaux sociaux. Particulièrement prolixe sur Instagram, l’artiste a fermé son compte, hier mardi 14 septembre, provoquant l’inquiétude de ses fans, avant de les rassurer.

Un dernier message et puis s'en va. Dans sa dernière publication repérée par Variety, l’artiste de 39 ans est revenue sur la tutelle qui l’a privée de ses droits, avant d’envoyer un message de soutien à ceux qui, eux aussi, auraient été « manipulés ». « Grandir dans un monde où pratiquement tout ce que je faisais était contrôlé par quelqu'un d'autre... J'espère que ce message parviendra aux personnes qui ont été confuses ou manipulées par un système !!!! Non... tu n'es pas seul et non... tu n'es pas fou !!!! Les gens ont besoin d'entendre ça avant qu'il ne soit TROP TARD !!!! J'ai attendu 13 ans et je compte sur ma liberté !!!!! », a ainsi posté l’artiste.

Elle a depuis fermé son compte. Une décision qui intervient alors même que son père a officiellement renoncé mardi 7 septembre à sa tutelle et que Britney a annoncé, il y a quelques jours, ses fiançailles avec son compagnon Sam Ashgari. Malgré ces bonnes nouvelles, son départ de la plate-forme et son post ont provoqué l’inquiétude de ses fans, au point que l’artiste s’est exprimée un peu plus tard sur Twitter expliquant sa décision.

Elle rassure ses fans

Ce serait ainsi ses fiançailles qui l’ont poussée à quitter Instagram. Devant les craintes provoquées par cette annonce, Britney Spear a en effet pris la plume sur Twitter pour expliquer les raisons de son départ. « Ne vous inquiétez pas les amis… je fais juste une petite pause des réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles !!!! Je reviens vite », a précisé Britney Spears.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I’ll be back soon — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Plus qu'un départ définitif, il s'agirait ainsi d'une «petite pause» afin de savourer ce moment de bonheur en toute intimité.