Miss France : Geneviève de Fontenay fait «pitié» à Nathalie Marquay

La tension ne redescend pas. Après avoir été la cible de violentes critiques de la part de Geneviève de Fontenay, Nathalie Marquay n’a pas tardé à lui répondre dans la presse.

Depuis quelques années, les deux femmes s’envoient régulièrement des politesses par médias interposés. C’est dans un entretien accordé au magazine Télé Star que l’ancienne directrice du Comité Miss France s’en est à nouveau prise à l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, affirmant que celle-ci n’avait pas de «cerveau valable». «Elle n'existe plus. Elle est sortie de ma mémoire. Pour moi elle est destituée», ajoute Geneviève de Fontenay à propos de Nathalie Marquay.

L’ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste ne pouvait pas rester sans réagir, et c’est dans les colonnes de Femme Actuelle qu’elle a décidé de répondre à cette nouvelle attaque. En soulignant notamment l’attitude contradictoire de celle qui était autrefois à la tête du concours de beauté. «C’est comique ça, parce que Geneviève de Fontenay était la première à défendre le fait qu’être une Miss, ce n’est pas seulement ‘sois belle et tais-toi’. Elle s’est toujours battue pour ça, et maintenant elle fait le contraire», explique-t-elle.

Pour la maman de Lou et Tom, il est hors de question pour elle de continuer à se soucier de ce que peut penser, ou dire, Geneviève de Fontenay. «Franchement, elle me fait pitié. Tout ça pour faire du buzz. Je pense qu’elle devrait mieux se concentrer sur sa santé, de s’occuper de ses petits-enfants qu’elle a très peu vus quand elle était plus jeune… Il faut qu’elle arrête de parler sur moi, je n’ai aucun intérêt», lâche-t-elle. Pas sûr cependant que cela fasse taire la dame au chapeau à l’avenir.