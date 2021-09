Omar Sy, seul Français parmi les 100 personnalités les plus influentes de Time Magazine

Le Time Magazine a dressé le classement des personnalités les plus influentes de 2021. Entre Britney Spears, le chef d'entreprise Tim Cook, le sportif Tom Brady, ou encore l'opposant politique Alexei Navalny, se glisse un Français, et pas n'importe lequel : Omar Sy.

C'est l'acteur Bradley Cooper qui dresse le portrait d'Omar Sy. L'Américain, qui a rencontré la star de Lupin, série à succès sur Netflix, sur le tournage de «A vif», sorti en 2015, s'est immédiatement attaché au comédien français. « La première fois que j'ai rencontré Omar, j'ai immédiatement ressenti son énergie. Il est présent et ouvert d'esprit. C'est vraiment une lumière», a-t-il confié.

Gamin de Trappes, devenu icône du cinéma français, puis star à Hollywood, la carrière d'Omar Sy parle pour elle. S'il peut se vanter d'avoir joué dans un grand nombre de blockbusters, tels que X-Men : Days of Future Past, ou encore Jurassic World, il n'oublie pas les productions françaises pour autant. Le succès de Lupin ayant terminé de parfaire sa réputation.

Dans son hommage, Bradley Cooper affirme qu'Omar Sy « a toutes les qualités pour réussir dans n'importe quel projet, et qu'il fera tout avec générosité», ce qui le caractérise. Si l'acteur de la saga «Very Bad Trip» notamment, ne devait retenir qu'une chose de l'ancien complice de Fred Testot, ce serait «sa gentillesse à toute épreuve». Une qualité «qui remplit chaque pièce dans laquelle il est présent».

Un texte sincère qui a touché le principal intéressé. En effet, sur son compte Twitter, Omar Sy a tenu à remercier Bradley Cooper mais aussi le Time Magazine, pour cette apparition.

Thank you @Time and to my man #BradleyCooper





Omar Sy Is on the 2021 TIME100 List | TIME https://t.co/Lob4WytWXL

— Omar Sy (@OmarSy) September 15, 2021