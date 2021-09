A 46 ans, Laeticia Hallyday a réalisé son «rêve d'ado» : prendre le métro

Si certains rêvent de nager avec les dauphins ou de faire le tour du monde, d’autres comme Laeticia Hallyday rêvent de prendre le métro. A 46 ans, la veuve de Johnny Hallyday a enfin pu réaliser le sien.

Ce mardi 14 septembre s’est tenue à Paris une journée en hommage au Taulier. Inauguration d'une esplanade à son nom, concert... Cette journée a été riche en émotion pour la veuve du rockeur qui, s’est confiée sur sa vie sans lui auprès du magazine Paris-Match.

Quatre ans après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia a trouvé l’amour aux côtés du réalisateur français Jalil Lespert. Avec lui, elle n’est «pas en train de refaire» sa vie mais simplement «de la poursuivre» et ce dernier la soutient et l’aide même à réaliser ses rêves d’enfants.

Et pour Laeticia, son rêve d’ado était de prendre le métro comme tout le monde. «Jalil m'a aussi fait découvrir le métro. A 46 ans, cachée sous un chapeau et un masque, j'ai réalisé mon rêve d'ado. Cela peut paraître invraisemblable, mais j'ai peu vécu à Paris.» Plus tard, c’est son mariage avec la Rockstar qui est venu contrarier son rêve, difficile de prendre le métro incognito avec Johnny.

Afin de rendre l’aventure dans le métro parisien plus romantique et féerique pour Laeticia, Jalil Lespert a organisé la virée de sa douce sous le thème d’Amélie Poulain, un film dont Laeticia est «fan». Mais si les deux tourtereaux filent le parfait amour, il n’est pas question d’un mariage.