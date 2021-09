Meghan Markle et Harry parmi les 100 personnalités les plus influentes, le couple vivement critiqué

Alors que le couple fait la Une du Time et figure parmi les 100 personnes les plus influentes de 2021 selon le magazine américain, l’impact du duc et la duchesse de Sussex a été largement remis en question sur les réseaux.

Exilé aux États-Unis depuis mars 2020 après un retentissant « Megxit », le couple est loin d’être unanimement considéré comme étant une référence. Il est même vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Le prince Harry et Meghan Markle, dont la retentissante interview accordée à Oprah Winfrey a fait trembler la couronne, sont loin d’inspirer.

«Ce doit être une erreur»

«Infuencer qui ?», «Est-ce une blague ?», «Pour quelle raison ?» s’interrogent ainsi plusieurs internautes sur Instagram, commentant ainsi la Une du time. Et ils sont nombreux à ne leur accorder aucun crédit.

«Je n'ai pas de rancune pour eux, mais je ne les considère pas influents de quelque manière que ce soit», explique ainsi un internaute. «Ils semblent penser que tout ce qu'ils disent est en quelque sorte prophétique ou significatif. Ils ont quitté le service de la Couronne et du Commonwealth pour devenir des célébrités - cela ne les rend pas influents, cela en fait des personnalités», estime par ailleurs un autre. «Aucun intérêt pour ces deux-là» ou encore «Ce doit être une erreur» peut-on lire parmi de nombreux commentaires.

Leurs choix de vie en question

Plus virulents, certains n’hésitent pas à pointer du doigts leurs choix de vie loin d’être exemplaires selon eux : «Influent de quelle manière ? Influencer d'autres personnes pour détruire leur relation avec leur famille et les humilier ?» lâche un internaute.

«Influent comment ?? Nous avons de plus gros problèmes à considérer que ces deux projecteurs qui veulent constamment attirer l'attention. Ils ont quitté une vie de travail caritatif et de service pour essayer de pomper l'argent et le tuyau d'alimentation d'Hollywood. Rien d'influent là-dedans», assène un autre.

Alors que le couple provoque plutôt les moqueries et critiques des internautes, le Time a, quant à lui, choisi de célébrer Meghan Markle et Harry, qui a célébré hier son 37e anniversaire, pour leur fondation Archewell. «Dans un monde où chacun a une opinion sur des personnes qu'il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne se contentent pas d'exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte», a quant à lui écrit le chef Jose Andres à leur propos dans les colonnes du magazine.