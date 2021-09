Grey's Anatomy : Patrick Dempsey «terrorisait» ses partenaires sur le tournage de la série

Des révélations qui mettent l'acteur américain dans l'embarras. Dans son livre «How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy», l'auteure Lynette Rice plonge le lecteur dans les coulisses du tournage, évoquant notamment le comportement de Patrick Dempsey, ancienne tête d'affiche de la série à succès.

Dans le cadre de l'écriture de son livre, Lynette Rice a pu interroger de nombreuses personnes ayant travaillé pour la série, notamment des acteurs ou des producteurs. Pami eux, James D. Parriott, qui s'est confié sur les problèmes «de ressources humaines» auxquels ils ont été confrontés lorsque Patrick Dempsey était présent sur le tournage.

«Il terrorisait un peu le plateau. Certains acteurs souffraient même de trouble stress post-traumatique à cause de lui. Il avait cette emprise sur l'équipe car il savait qu'il pouvait stopper le tournage à tout moment et effrayer les autres. La chaîne et le studio sont intervenus et se sont entretenus avec lui. Je pense qu'il en avait tout simplement marre de la série. Il ne supportait plus de venir sur le plateau tous les jours et de travailler», a-t-il expliqué dans les colonnes du Hollywood Reporter.

Un départ de la série après 11 saisons

Également interrogé par l'auteure, Patrick Dempsey n'a pas caché avoir particulièrement mal vécu les longues journées de tournage. «On parle de dix mois par an, quinze heures par jour. Vous ne connaissez jamais votre planning, donc vos enfants vous demandent "Qu'est-ce que tu fais lundi ?", et vous répondez "Je ne sais pas". Tenir ce rythme pendant onze ans est éprouvant. Mais vous devez être reconnaissant, car vous êtes très bien payé, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre car nous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun contrôle sur votre planning, donc vous devez simplement être flexible», a-t-il confié.

Très transparent, Patrick Dempsey a également avoué que le salaire mirobolant qu'il touchait l'avait incité à rester plus longtemps qu'il n'aurait dû. «C'était dur de refuser une telle somme d'argent. Comment dire non à ça ? C'est incroyable d'être acteur et d'avoir du travail, et en plus de jouer dans une série qui fonctionne [...] C'était beaucoup à encaisser et il était difficile de renoncer à tout ça, car on ne sait jamais si on retravaillera un jour, si on aura à nouveau du succès».

En 2015, après 11 saisons et plus de dix ans dans la peau du docteur Derek Sheperd, alias docteur «Mamour», l'acteur américain de 55 ans décide de rendre son tablier.