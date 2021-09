Nagui : sa femme Mélanie Page apparaît le visage tuméfié, les internautes inquiets

Sur une photo postée jeudi sur son compte Instagram, la femme de Nagui, la comédienne Mélanie Page, pose avec le nez et la bouche en sang. De quoi inquiéter les internautes.

«Oh non Mélanie mais keske vous avez fait oh non est ce que tout va bien chez vous ????», pouvait-on lire quelques heures après la publication. Il est vrai que l’actrice qui apparaît toujours rayonnante montrait là une image plus triste d’elle.

Mélanie Page s’est empressée de rassurer ses fans en expliquant qu’elle venait de tourner un film sur les violences conjugales et qu’elle souhaitait à travers ce message alerter sur le sort de nombreuses victimes : «Moi c’était "pour de faux" sur le plateau du film "K.O." que l’on vient de tourner… Mais malheureusement pour un certain nombre de femmes c’est une réalité… Toujours ouvrir les yeux et les oreilles et tendre la main aux femmes en souffrance… Dénoncer cette horrible réalité pour qu’elles ne se sentent pas oubliées…».

La comédienne et mère de famille a reçu en retour de nombreux témoignages de femmes qui ont malheureusement connu ces drames domestiques et ont longtemps été humiliées avant de réussir à quitter pour certaines le foyer.