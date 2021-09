Jean Imbert : l'émouvant hommage à sa grand-mère décédée

Le cuisinier français Jean Imbert a rendu, ce samedi 18 septembre, un hommage à sa grand-mère décédée. Il avait lancé avec cette dernière le restaurant «Chez Mamie», qui a depuis fermé ses portes.

Lors de l’émission «50’ Inside», Jean Imbert est revenu sur la relation particulière qu’il entretenait avec Nicole, sa grand-mère. Avec cette dernière, ils avaient coécrit un livre de recettes, intitulé Merci Mamie pour les recettes. Ensemble, ils avaient même transformé l’Acajou, son premier restaurant, en «Chez Mamie», une aventure culinaire grand-mère/petit-fils.

«C'est vrai que c'est le plus beau projet de ma vie», confie-t-il au sujet du restaurant, ajoutant «le projet que j'ai fait avec ma grand-mère, c'était un accomplissement exceptionnel qui mélangeait la vraie vie, celle de l'intime, la famille, l'histoire d'une vie, de pourquoi j'ai fait de la cuisine». Une aventure qui a perdu de sa saveur avec la mort de Nicole, le 31 décembre dernier.

«Elle m’a transmis le virus d’être heureux à table»

Encore fortement ému par la disparition de celle qui lui a transmis sa passion pour la cuisine, Jean Imbert se souvient avec nostalgie de ce jour où, encore enfant, il lui a dit : «Un jour, on fera un restaurant ensemble », «et je ne sais pas pourquoi on l'a fait et après qu'on l'ait fait elle est partie...»

«Elle m'a écrit une lettre que j'ai gardée, qui est dans mon bureau, où elle me dit : "Je t'enverrai un jour les étoiles du ciel pour tes restaurants"», explique Jean Imbert, qui a mis fin à l’aventure chez Mamie le 22 juin dernier. Il avait alors confié sur Instagram «Je suis trop nostalgique de ce lieu depuis que Mamie est partie cet hiver. Je continuerai à faire vivre sa cuisine mais pas dans ce concept que je préfère garder dans mon cœur.»