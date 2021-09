Chloé Jouannet et Alexandra Lamy se prennent mutuellement en photo et affolent la toile

Plus besoin de photographes officiels. Alors qu’Alexandra Lamy et sa fille Chloé Jouannet aiment partager leurs moments de complicité sur Instagram, la mère et la fille ont chacune dévoilé ce week-end un cliché pris par l’autre et séduit leurs fans.

On les sait proches et elles ne s'en cachent pas bien au contraire. L’ex-star d’«Un gars une fille» et sa fille, la comédienne Chloé Jouannet, en ont encore offert la preuve sur les réseaux sociaux samedi. En virée avec sa fille ce week-end, Alexandra Lamy a ainsi partagé une photo d'elle-même sur son compte Instagram, accompagnée du message «By ma fille. Bon week-end». Simultanément, Chloé Jouannet a, de son côté, posté une photo légendé «By ma mama».

Une pluie de compliments

Il n'en fallait pas plus pour séduire leurs fans respectifs. Et pour cause : chacune a su mettre en valeur l'autre en toute simplicité. «Superbe photo, superbe maman, superbe femme, superbe comédienne», «Canon», «Au top», «Rayonnante», «Quel sourire. C’est l’amour entre une maman et sa fille, ça n’a pas de prix !! Magnifique photo !» ont ainsi réagi les followers d’Alexandra Lamy.

Des compliments repris en écho par ceux de sa fille : «Superbe photo», «Quelle beauté», «Magnifique ! Et déjà une grande actrice», «Tu es rayonnante». Un coup double pour un duo mère/fille attachant. Les deux femmes ont d'ailleurs récemment travaillé ensemble. Chloé Jouannet, 23 ans, a il y a peu tourné sous la houlette d'Alexandra Lamy, qui cet été a endossé pour la première fois la casquette de réalisatrice avec «Touchées», une fiction sur la violence faite aux femmes, adaptée de la bande dessinée de Quentin Zuttion, prochainement diffusée sur TF1.