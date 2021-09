Coralie Porrovecchio annonce sa deuxième grossesse

Ex-candidate de téléréalité, Coralie Porrovecchio a partagé, ce week-end, une grande nouvelle.

Après avoir pris un temps ses distances avec les réseaux sociaux pour profiter de son premier enfant, la jeune femme de 25 ans a annoncé sa deuxième grossesse sur son compte Instagram. Elle y a posté dimanche, un tendre cliché familial, la montrant le ventre arrondi aux côtés de son compagnon, le footballeur Boubacar Kamara évoluant à l’OM, et leur petit garçon, Lee Roy, né il y a un peu plus d'un an.

Un deuxième bébé pour bientôt

«Alors, on y est : je peux enfin partager avec vous ma petite famille» a écrit l’influenceuse en légende, avant de revenir sur le bouleversement que la naissance de son aîné a provoqué dans sa vie. «Il y a un peu plus d’un an, je donnais naissance à un trésor et ma vie changea complètement. Donner naissance, c’est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée. On voit son quotidien chambouler, les aspirations, les projets et les peurs ne sont plus les mêmes. Cette douce fatigue qui prend son sens quand je vois mon fils sourire. Et ce bonheur, j’ai longtemps eu du mal à le partager. Maintenant qu’il se double je me sens prête à vous présenter mon cocon» a ainsi expliqué Coralie Porrovecchio.

Et de revenir sur les raisons qui l’ont poussée à vivre moins exposées ces derniers mois annonçant la bonne nouvelle à ses fans. «Je n’ai plus été très présente sur les réseaux. Et pour cause: Une nouvelle grossesse, mon amour de fils qui grandit mais je ne voulais tellement rien rater de ces moments de vie».

Première photo de son aîné et déclaration d’amour

La jeune femme a profité de ce message pour dévoiler également le visage de son fils aîné, dont elle gardait jusqu’alors les traits cachés, le montrant toujours de dos. C’est une bouille d’ange, qu'elle a présenté à ses fans.

Elle a également partagé une tendre déclaration à son époux : «Merci à mon «Robinson», pour l’amour, la maturité et l’équilibre que tu apportes à notre famille. Tellement heureuse de construire ce petit monde avec toi» a posté Coralie Porrovecchio, qui visiblement vit sa grossesse sur un petit nuage. «Merci la vie pour tous ces kilos d’amour» a en effet conclu la mannequin, dauphine de Miss Belgique en 2014 également arrivée sur la troisième marche du concours de Miss Europe en 2015.