Gil Alma (Nos chers voisins) évoque son divorce difficile

Fin août, le comédien Gil Alma annonçait divorcer de sa compagne, Aminata, après quinze ans de vie commune. La star de la série «César Wagner» s’est récemment exprimée sur cette séparation douloureuse.

Dans une interview accordée au magazine Télé Star, Gil Alma, qui est le papa de deux garçons, a avoué avoir traversé une période particulièrement difficile ces derniers mois. «Je viens de passer les deux ou trois mois les plus compliqués de ma vie. Mais je serai toujours là pour mes enfants», confie l’acteur révélé par la série Nos chers voisins.

Le 30 août dernier, Gil Alma avait partagé la triste nouvelle de sa séparation sur son compte Instagram. «Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s’arrête. Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il faut du courage pour passer le pas, pour s’avouer toute la vérité, si terrible. Les 3 derniers mois ont été sombres, mais la lumière point. Et bizarrement, comme un signe d’espoir, comme si quelqu’un me disait qu’il faut encore croire à l’Amour, je jouais et je joue un spectacle dans lequel… je me marie», écrivait-il notamment.

Gil Alma et Aminata, jeune femme d’origine italienne et sénégalaise, se sont rencontrés en 2006 lors d’une soirée d’anniversaire d’une directrice de casting. Hôtesse de l’air de profession, elle s’était fait passer pour une comédienne afin d’approcher celui dont elle était convaincue qu’il était l’homme de sa vie. Ils se sont mariés en 2009, et sont les parents de deux garçons, Sasha et Charlie, âgés de 12 et 9 ans respectivement.