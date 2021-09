Amy Schumer : atteinte d'une forme grave d'endométriose, elle se fait retirer l'utérus

Amy Schumer a révélé avoir subi une ablation de l’utérus et de l’appendice lors d’une opération pour traiter l’endométriose dans une vidéo publiée sur Instagram.

Filmée par son mari, le Chef Chris Fischer, la comédienne et humoriste, qui a fêté ses 40 ans le 1er juin dernier, s’est confiée sur l’intervention chirurgicale qu’elle venait de subir en toute transparence. «Le chirurgien a trouvé une trentaine de points d'endométriose sur l'appendice et mon utérus. Il y avait beaucoup beaucoup de sang dans mon utérus, je ne l'ai plus. Je suis épuisée mais je sens que mon énergie revient», explique-t-elle.

Ses fans n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien après cette opération qui vient mettre un terme à son désir de maternité «naturelle». Déjà maman d’un petit garçon prénommé Gene, aujourd’hui âgé de 2 ans, Amy Schumer souhaitait concevoir un deuxième enfant. Elle et son époux avaient tenté une fécondation In vitro au début de l’année 2020 dans l’espoir d’y parvenir. Cela leur avait permis d’obtenir deux ovules, suivi de la création d’un embryon, qui a été congelé.

Interrogée à ce propos dans l'émission Sunday Today sur la chaîne américaine NBC en août 2020, Amy Schumer s’était exprimée sur les difficultés rencontrées pendant les traitements de fertilité. «Je ne pense pas que je pourrais refaire une FIV. Et donc j'ai décidé que je ne pouvais plus jamais être enceinte. Nous avons pensé à une mère porteuse, mais je pense que nous allons nous abstenir pour le moment», confiait-elle.