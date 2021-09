Kanye West achète une étonnante maison de plage à presque 50 millions d’euros

Kanye West vient de s’offrir une nouvelle demeure, à l’architecture étonnante, pour la somme de 57,3 millions de dollars (49 millions d’euros).

Si la somme est astronomique, la star a tout de même réalisé une belle affaire puisque le prix de départ de cette villa de 350 m2 était de 75 millions d’euros, il y a un an.

Cette maison, située directement sur la plage de Malibu, est l’œuvre de l’architecte japonais Tadao Ando, lauréat du prestigieux prix Pritzker. Selon le site spécialisé Dirt, Kanye West est un fan inconditionnel de Tadao Ando, qu’il a découvert lors d’un voyage au Japon.

Kanye West has reportedly purchased a $57.25M house in Malibu. In order to prevent the house from sinking into the sand, the structure is supported by 1,200 tons of concrete, 200 tons of steel reinforcement and 12 pylons driven 60 feet into the ground. pic.twitter.com/H0s69dzhcQ

