Leïla Bekhti : grossesse, triple maternité... les rares confidences sur sa vie de mère

Sa vie privée est habituellement chasse gardée. Leïla Bekhti a pourtant fait une entorse à cette ligne de conduite et est revenue sur l’arrivée surprise de sa troisième grossesse, sa vie de jeune maman et les kilos qui vont avec.

De Cannes cet été au festival de San Sebastien dimanche soir dernier, Leïla Bekhti enchaîne les festivals, la promotion et les tournages. Plus habituée à parler de sa vie d’actrice que de sa vie privée, l’épouse de Tahar Rahim s’est pourtant prêtée aux jeux des confidences dans les colonnes du magazine Psychologies. Alors qu’en juin dernier, elle a donné naissance à leur troisième enfant après une grossesse gardée cachée, Leïla Bekhti est revenue sur ce moment inattendu et sa vie de working-girl mère de trois enfants.

« Sur le coup, l'annonce de ma dernière grossesse a été un choc, un chamboulement du corps, du cerveau, de tout... Mais ce bébé était là, et c'était comme ça », a ainsi expliqué la trentenaire déjà maman d’un petit garçon Souleymane, né en 2017 et d’une petite fille née deux ans plus tard. L’actrice ne s’attendait pas à ce que la famille qu’elle forme avec Tahar Rahim depuis 2010, et la naissance de ses deux aînés, s’agrandisse aussi vite.

D’autant qu’elle mène sa carrière tambour battant. « Si on m'avait dit que j'accoucherais deux fois la même année, que j'aurais trois enfants en quatre ans, et que, sur la même période, je tournerais dix films... J'aurais dit : "Pouce, je ne suis pas capable"». Mais Leïla Bekhti déborde d’énergie et craint la routine.

«Ma vie m'ancre, et avec trois enfants en bas âge, c'est un joyeux bordel - moi qui avais vachement peur de journées qui se ressemblent... Ça me fait du bien », explique la working-girl épanouie entre sa vie d’actrice et de mère de famille.

Pas de tabou sur le poids

Une actrice sans tabou qui confesse également avoir pris 27 kilos en trois ans. « J'étais en total lâcher-prise, je voulais vivre mes grossesses à fond la caisse et je ne le regrette pas : j'aime tellement manger !», note l'artiste de 37 ans régulièrement taquinée par ses amis Géraldine Nakache et Jonathan Cohen sur sa gourmandise. « J'ai vécu, pendant trois ans, avec vingt-sept kilos en trop. Mon corps était celui d'une mère, plus que celui d'une actrice », confie-t-elle.

Mais il y a un temps pour tout. « Un matin, je me suis réveillée, et j'ai voulu redécouvrir ce qu'étaient les légumes verts - il a fallu que je cherche sur Google. J'ai eu envie de revenir, de remettre des jeans, et c'est idiot mais ça fait du bien. J'en avais marre de me sentir fatiguée, pour moi, pour mon travail, mais aussi pour mes enfants ». Une chose est sûre, Leila Bekhti reste sublime avec ou sans kilos en trop, et charme par son authenticité.