Daniel Craig est nommé commandant honoraire de la Royal Navy comme James Bond

Daniel Craig et James Bond partagent désormais un nouveau point en commun. En effet, ce 23 septembre l’acteur britannique a été nommé commandant honoraire de la Royal Navy, tout comme le héros d’aventures qu’il a incarné durant 15 ans.

«Je suis vraiment privilégié et honoré d’être nommé au rang de commandant honoraire au sein du service supérieur» s’est exprimé l’acteur de 53 ans. Avec cette distinction, Daniel Craig devient ainsi un ambassadeur et défenseur de la marine britannique dans le monde, au même rang que celui du héros, «James Bond».

Daniel Craig has been made an honorary Commander in the Royal Navy. Commander Craig said: “I am truly privileged and honoured to be appointed the rank of Honorary Commander in the senior service.” pic.twitter.com/5pPDdznejE

— James Bond (@007) September 23, 2021