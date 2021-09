Elon Musk et sa compagne Grimes se séparent «à moitié»

C’est auprès du magazine américain Page Six que le magnat de la technologie, Elon Musk, a confié qu’il se séparait de sa compagne Claire Boucher, plus connue sous son nom de scène, Grimes.

«Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes», assure ainsi Elon Musk. Pour justifier cette «semi-séparation», le patron de Tesla explique que ses voyages constants les ont séparés.

«C’est à dire que mon travail chez Space X et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et le travail de Grimes se trouve en majeure partie à Los Angeles. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente», ajoute-t-il sans donner plus de détail.

Pour rappel, Grimes et Elon Musk avaient commencé à se fréquenter en 2018. Parents tous deux d’un petit garçon âgé d’un peu plus d’un an qui répond du nom de X Æ A-Xii Musk, depuis le 4 mai 2020, ce dernier devait s’appeler Xæa-12, mais la loi en Californie interdit les chiffres dans les prénoms, ses parents avaient donc dû changer l’orthographe d’appellation de leur bambin.