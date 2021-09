Harry Potter : Tom Felton évacué pour raison médicale lors d’un célèbre tournoi de golf

Tom Felton, qui n’est autre que l’inoubliable interprète de Drago Malefoy dans la saga à succès Harry Potter, a subi un incident de santé ce jeudi 23 septembre. Il a rapidement été évacué alors qu’il se trouvait sur le parcours de golf Whistling Straits.

«Lors du match des célébrités de la Ryder Cup aujourd’hui, l’acteur et musicien Tom Felton a connu un incident médical sur le parcours alors qu’il participait pour l’Europe», a fait savoir dans un communiqué la PGA américaine, l'association de golfeurs professionnels.

Tom Felton était présent dans le cadre du tournoi de gala qui s’est déroulé la veille de la Ryder Cup aux États-Unis. Les organisateurs ont également informé que le comédien britannique avait été «transporté à l’hôpital local pour des soins», sans apporter plus de précision sur son état de santé. Les causes de l’incident n’ont pas non plus été avancées.

La star n'a pas donné de nouvelles

Alors qu'il venait de fêter ses 34 ans le 22 septembre dernier, l’acteur, qui se trouvait dans une voiturette lors de son évacuation, était éveillé à ce moment-là et conscient.

Durant le tournoi, il était le partenaire du hockeyeur finlandais de la NHL, Teemu Selanne. Le binôme faisait équipe contre deux champions olympiques américains, l’ancien hockeyeur Mike Eurzione et l’ancien patineur sur glace, Dan Jansen, dans l’un des trois matchs à onze trous qui composent le tournoi des célébrités.

Bien qu’il soit très actif sur les réseaux sociaux, Tom Felton n’a toutefois pas réagi à son incident médical.