Omar Sy en lice pour le titre de plus beau sourire du monde du magazine People

Le magazine américain «People», qui élit depuis 1985 l'homme le plus sexy de l'année, a ajouté de nouvelles catégories. Pour cette édition 2021, les votants sont notamment invités à choisir la personnalité qui a le plus beau sourire au monde.

Et le Français Omar Sy est en lice pour ce titre. Celui qui a reçu en 2012 le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film «Intouchables», est face à l'acteur Michael B. Jordan, sacré homme le plus sexy de la planète en 2020, et à Randall Park, qui a interprété Kim Jong-un dans le film «The Interview», de Seth Rogen et Evan Goldberg.

Sur la liste des stars pouvant décrocher cette récompense, figurent aussi l’acteur britannique Dev Patel, révélé grâce à son rôle de Jamal dans le film multi-oscarisé «Slumdog Millionaire», et le jeune comédien Noah Centineo, allias Peter Kavinsky dans le film «A tous les garçons que j'ai aimés» adapté du roman de Jenny Han.

Autre catégorie inédite : la personnalité masculine la plus sexy en train de se faire vacciner contre le Covid-19. Le Prince William, Dwayne Johnson, «The Rock», ou encore le chanteur de reggaeton Maluma, ont été sélectionnés. A noter que les votes sont ouverts jusqu’au 7 octobre prochain.