L’ex-miss France Vaimalama Chaves en colère après son agression par des ados

Ce samedi 25 septembre, Vaimalama Chaves s’est emparée de son compte Instagram pour faire part de sa détresse. Miss France 2019 affirme avoir été victime d’une agression par des jeunes mineurs, et pour le prouver elle n’a pas hésité à filmer une partie de la scène.

«Cher fam, aujourd’hui je suis en colère parce que je me suis faite agressée» entame la jeune femme dans sa story d’Instagram, avant de lâcher un soupir de désespoir et de couper sa vidéo. Vaimalama Chaves continue finalement son récit à travers un message écrit.

Elle explique ainsi avoir été «attaquée par une bande de moins de 18 ans». Ces derniers auraient également tenté de lui dérober son téléphone après lui avoir jeté des cailloux alors qu’elle se trouvait dans une rue parisienne.

La jeune femme de 26 ans a toutefois eu le réflexe de filmer la scène, qu’elle a partagé sur son réseau social et qu’elle aimerait «montrer» aux forces de l’ordre. On peut effectivement voir plusieurs jeunes garçons qui tentent de se cacher le visage à l’aide de leurs mains ou leurs vêtements et fuient dans divers directions.

Et si Vaimalama estime que cet acte «peut paraître stupide, c’est également celui qui l’a sauvé».

L’inaction de la Police

Vaimalama Chaves semble toutefois déçue par la police qui n’était toujours pas arrivée sur les lieux de son agression «une heure après» les avoir contacté. «Ça va, elle n’a reçu que des cailloux», relate-t-elle de son échange avec le commissariat, avant d’enchaîner sur sa réponse.

«Non monsieur, je n’ai pas reçu que des cailloux, ils ont essayé de me voler mon téléphone. Ils se sont amusés à m’en jeter davantage lorsque je partais» s’est ainsi plainte la compagne de Nicolas Fleury.

Son message positif

Vaimalama Chaves qui participe actuellement à la nouvelle saison de Danse avec les stars, se sent toutefois bien entourée par ses amis et sa famille qu’elle tient à remercier.

De plus, l’ancienne Miss France qui a toujours assumé et affirmé ses pensées, continue dans cette direction en rappelant aux personnes victimes d’agressions, de ne jamais se laisser faire.

«À tout le monde, faites savoir ce qu’il se passe parce que ce n’est pas de votre faute. Que vous portiez une jupe, que vous soyez maquillés, que vous existez en tant que vous, existez plus encore et vivez» encourage-t-elle.