L'incroyable vidéo de danse de Mick Jagger, 78 ans

À 78 ans, le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger a encore de l’énergie à revendre. Sur Twitter, la Rock star a publié une vidéo de lui enchaînant les pas de danse. Un dynamisme qui a fait réagir les internautes.

S’il a déjà 78 ans, l’âge de Mick Jagger ne se ressent pas dans ses pas de danse. Le déhanché est toujours fluide et ses pas restent groovy. La vidéo, publiée samedi 25 septembre, comptabilise en moins de 24 heures plus de deux millions de vues.

Elle n’a pas manqué de faire réagir les internautes. On peut ainsi lire sur Twitter «78 ans et toujours le move», ou encore plus ironiquement, «Et dire que Biden et Jagger ont le même âge». D’autres font référence à la chanson du groupe Maroon 5, «Move like Jagger», qui est semblerait-il toujours d’actualité.

Les Rolling Stones ont entamé le 20 septembre 2021 une nouvelle tournée. Cette vidéo est donc tirée d’une séance d’entraînement du chanteur, qui écrit « A demain ! ». Durant le concert, Mick Jagger a rendu hommage à Charlie Watts, le batteur du groupe décédé le 24 août dernier. «C'est le premier concert de notre tournée 2021... Je dois dire que c'est une soirée un peu poignante pour nous car c'est la première tournée en 59 ans que nous faisons sans notre cher Charlie Watts» avait-il déclaré avant de lancer le concert.