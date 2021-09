Drake privatise le bar d'un restaurant avant le concert de J. Cole pour dîner en paix

Selon le site américain Page Six, Drake a privatisé l’intégralité du bar d’un restaurant afin de dîner en paix avec ses amis avant d’assister au concert de J. Cole à Miami, vendredi dernier.

Le rappeur de 34 ans, dont le dernier album «Certified Lover Boy» continue de battre des records, est arrivé sans prévenir dans le restaurant où il a ses habitudes. C’est le patron de l’établissement qui a pris la décision de l’isoler du reste de la clientèle pour que Drake et sa bande puissent manger et se relaxer avant de se rendre au concert de J. Cole où il a fait une apparition remarquée sur scène.

«Drake s’est installé dans la salle du bar du restaurant, où il a dîné avec ses amis. L’endroit a été entièrement privatisé pour lui. Les clients ont pu apercevoir la star en train de manger tranquillement et se détendre avant le concert », confirme une source au site Page Six. Drake est un client connu de ce restaurant appelé Prime 112 dont il connaît personnellement le gérant, Myles Chefetz.

Plus tard dans la soirée, le rappeur a fait une apparition sur scène avec J. Cole dont il a vanté le talent en déclarant que ce dernier était un de ses artistes favoris.

Drake qui met du respect sur J.Cole suite au freestyle sur "Pipe Down" de ce dernier.





Il y déclarait qu'on le plaçait 3e de sa génération derrière Drizzy et Kendrick.pic.twitter.com/kdGoxAhNeb — Hyconiq (@Hyconiqmag_) September 25, 2021

«Je sens que je dois dire quelque chose, parce que ça n'est pas souvent qu'on se retrouve ensemble sur scène. Mais toi, t'as fait le freestyle Pipe Down l'autre jour, pas vrai ? Dedans tu dis que tu mérites la médaille de bronze de ta génération, derrière Kendrick (Lamar, ndlr) et Drake. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu es sans doute un des plus grands rappeurs à avoir touché un micro. Je veux que tu saches qu'il y a plein de gens dans le monde qui savent que J.Cole est en pole position. Je t'aime de tout mon cœur, t'es mon frère, un de mes artistes favoris et j'apprécie vraiment que tu m'aies invité ici», a-t-il déclaré.