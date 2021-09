Prince Harry et Meghan Markle critiqués pour avoir utilisé un jet privé après un événement pour le climat

Le Prince Harry et Meghan Markle ont été sévèrement critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir utilisé un jet privé pour rentrer en Californie quelques heures après leur participation au concert Global Citizen Live à New York.

Un événement caritatif international de 24 heures qui a réuni de nombreuses stars à travers le monde afin de sensibiliser le public sur la crise climatique et l’urgence d’agir pour la préservation de l’environnement, promouvoir l'équité, ou encore lutter contre la pauvreté, sous l’égide de l’ONG Global Citizen.

Alors forcément, quand le duc et la duchesse du Sussex ont été photographiés à l’aéroport de Santa Barbara descendant de leur jet privé – qui est beaucoup plus polluant et onéreux qu’un vol classique – cela n’a pas manqué de créer une vaste polémique autour de leur «hypocrisie» à propos de leur engagement en faveur du climat, rapporte le site américain Page Six.

It's the hypocrisy that really annoys people. Live your life how you want. But do not lecture others on saving the planet and then not follow your own advice. 'We know better than you, and ARE better than you!'. https://t.co/3Yi0EmGxzL

— Go Woke Go Broke (@GoWokeGoBrokeUK) September 27, 2021