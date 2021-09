Un enregistrement inédit de John Lennon mis aux enchères

Une cassette audio comportant un enregistrement inédit de John Lennon, réalisé en 1970 lors d'un séjour méconnu au Danemark, est mise aux enchères ce mardi 28 septembre à Copenhague.

Estimé entre 27.000 et 40.000 euros, cet enregistrement d'un total de 33 minutes est mis en vente par quatre sexagénaires suédois qui avaient rencontré John Lennon et Yoko Ono il y a plus de 50 ans.

Le couple était venu passer une partie de l'hiver dans le Jutland, un coin reculé de l'ouest du Danemark, pour se rapprocher de Kyoko, la fille de Yoko Ono.

C'est dans le cadre d'une interview pour le journal de leur lycée que la bande d'amis était parvenue à décrocher une interview avec le chanteur des Beatles et son épouse. L'enregistrement de la rencontre, immortalisée sur une cassette, permet d'entendre John Lennon parler de paix et de musique avec les jeunes lycéens et entonner quelques chansons.

Bientôt dans un musée ?

«C'est un petit morceau d'histoire du Danemark et quand on l'écoute, on sent que John Lennon se sentait bien au Danemark. On le laissait tranquille et il pouvait vivre sa vie tout simplement», a souligné Alexa Bruun Rasmussen, une responsable de la maison d'enchères Bruun Rasmussen.

«Pour écouter les 33 minutes de la cassette, vous avez besoin d'un bon vieux lecteur de cassettes et je pense que cette part de nostalgie ajoute à sa valeur», a-t-elle confié.

«Nous serions heureux si un musée était intéressé ou pourquoi pas Yoko Ono elle-même», a déclaré Karsten Højen, l'un des quatres Danois ayant eu la chance de discuter avec l'icône en tête à tête.