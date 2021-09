Demi Lovato pense que les extraterrestres vivent parmi nous

Alors que sa série documentaire « Undefined with Demi Lovato », consacrée à la possible existence de vie extraterrestre est lancée ce jeudi 30 septembre, l’artiste est certaine «qu'ils vivent parmi nous».

Elle a d'ailleurs confié avoir été en contact avec une forme d’OVNI en août 2020. C'est cette expérience qui a ainsi poussé Demi Lovato à se lancer dans ce documentaire, comme elle l'a expliqué à Entertainment weekly : « J'ai vécu une expérience assez profonde le jour de mon 28e anniversaire. J'ai établi un contact et ce fut une expérience assez époustouflante. Depuis lors, j'ai commencé à m'intéresser davantage à cela et j'ai voulu faire une émission à ce sujet », rapporte Demi Lovato, avant de dévoiler plus de détails sur cette rencontre.

« Nous observions les étoiles et nous avons essayé de faire ce protocole où vous établissez un contact », poursuit la star. « Et tout à coup, quelque chose est apparu directement au-dessus de nous dans le ciel. Ce sont d'énormes lumières qui ont presque formé un point d'interrogation dans le ciel, et puis c'est comme si elles s’étaient retirées », confie l’interprète de « This is Me ».

Une rencontre paranormale qui lui a donné envie d’en savoir plus. Accompagnée de sa sœur et de son meilleur ami Matthew, Demi Lovato a ainsi mené l’enquête. Découpé en quatre épisodes, « Undefined with Demi Lovato » retrace leurs investigations.

Des êtres bienveillants selon l'artiste

Et visiblement, l’artiste, qui semble avoir à nouveau vécu d'étonnantes expériences durant le tournage, comme le laisse entrevoir la bande-annonce de ce documentaire diffusé sur la plate-forme Peacock, aborde ces phénomènes avec beaucoup de sérénité. « Ce que j'ai trouvé dans ces expériences, c'est l'amour. Il n'y a pas de peur », confie-t-elle à Entertainment Weekly expliquant : «Il n'y a rien à craindre».

Si Demi Lovato explique toutefois « ne pas avoir serré la main », à proprement parler à des extraterrestres, mais plutôt avoir établi un contact, l’artiste est persuadée de leur présence sur terre et de leur bienveillance.

« Je pense que ce sont des êtres très attentionnés et très intelligents, qui ne font que veiller au meilleur intérêt de notre planète », estime Demi Lovato. Ils seraient donc là, selon l'artiste, pour protéger la planète et l’humanité.

La star croit d’ailleurs « qu'ils vivent parmi nous et nous ne nous en rendons même pas compte ». Et de conclure : « je pense qu'ils ne font que veiller sur nous ».