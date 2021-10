Britney Spears pose totalement nue sur Instagram

A peine libérée de la tutelle de son père, la pop star a posté plusieurs clichés où elle apparait totalement nue.

Alors que mercredi, le tribunal de los Angeles a démis son père Jamies Spears de son statut de tuteur, la chanteuse de 39 ans a célébré sa victoire à sa façon. Comment ? En se présentant telle qu’elle est : nue comme un vers et libre.

En vacances au bord du Pacific avec son fiancé Sam Ashgari, l’artiste a en effet partagé sur son compte Instagram une série de photographies dans le plus simple appareil. Posant dans sa salle de bain ou sur la plage, l’interprète de «Baby one more time » dévoile ses courbes non retouchées, posant successivement totalement nue, son intimité cachée derrière de petites fleurs roses ou topless en bikini rouge. « Jouer dans le Pacifique n'a jamais fait de mal à personne!!!! » a commenté l’artiste, avant de préciser« Pssss pas de retouches photo… ».

Libre et naturelle

Ce n’est pas la première fois que l'artiste poste des clichés d’elle-même seins nus. Une démarche qu’elle avait pris soin d’expliquer cet été. A l’époque, l’artiste y avait vu une façon de se regarder dans sa forme la plus pure. Libérée de la tutelle paternelle, elle a cette fois poussé le curseur un peu plus loin, comme pour témoigner de cette liberté retrouvée.

Une liberté qu'elle retrouve pas à pas. Bien que son père ne soit en effet plus son tuteur, la chanteuse reste cependant, pour l'instant, toujours sous tutelle. Elle n'a notamment pas retrouvé son indépendance financière et un expert-comptable doit être nommé dans les meilleurs délais, a fait savoir le tribunal de Los Angeles lors du verdict.