Pete Doherty a épousé Katia de Vidas

Deux jours seulement après l’annonce de ses fiançailles, Pete Doherty s’est marié jeudi avec la Française Katia de Vidas. La cérémonie s’est déroulée au domaine Saint Clair à Etretat, en Normandie.

C’est dans cette région que le leader des Libertines et des Babyshambles a élu domicile il y a quelques années avec sa douce. En couple depuis huit ans, le rockeur Pete Doherty et la musicienne et monteuse ont enfin sauté le pas et apparaissaient plus heureux que jamais lors de cette journée si spéciale, à en croire le cliché pris par l'un des invités, David Simon, posté sur Instagram.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’artiste de 42 ans, père d'Astile, né de sa relation avec Lisa Moorish et d'Aisling, qu'il a eue avec le mannequin Lindi Hingston.

Il a par ailleurs déclaré récemment être «clean» depuis plus d’un an et demi. L’amour plus fort que ses addictions, on espère que cela dure pour Pete Doherty.