Shannen Doherty : ses confidences poignantes sur son cancer

Eternelle Brenda Walsh dans la série culte Beverly Hills 90210 ou encore Prue Halliwell dans le feuilleton fantastique Charmed, l'actrice Shannen Doherty, atteinte d'un cancer du sein au stade 4, a livré il y a peu un témoignage poignant.

Interviewée récemment par le magazine Variety, la comédienne américaine s’est ainsi confiée à cœur ouvert sur sa vie de malade, mais cela sans jamais chercher à s’apitoyer, ni cacher la réalité des difficultés qu'elle traverse.

«J’essaie juste de vivre du mieux que je peux, d’être le meilleur exemple en ce moment. Je veux montrer au monde que les personnes atteintes de cancer continuent d'être employables», a-t-elle ainsi notamment indiqué.

Malgré son état, Shannen Doherty a en effet enchaîné ces derniers mois les tournages. L'actrice compte ainsi aujourd'hui pas moins de trois films à son actif, dont un avec Bruce Willis.

