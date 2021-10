Bernard Tapie : qui est sa femme Dominique ?

Dominique Tapie a été une épouse discrète. Femme de l'homme d'affaires Bernard Tapie, elle a su épauler son mari dans ses victoires comme dans ses défaites. Alors que son époux, mort ce dimanche 3 octobre, luttait contre un cancer depuis quatre ans, elle l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle.

Dominique Mialet-Damianos a rencontré Bernard Tapie en 1969. La jeune femme n’avait que 19 ans lorsqu’elle a intégré une des entreprises de l’homme d’affaires, en tant que secrétaire comptable. A cette époque, elle est fiancée et lui marié, père de deux enfants, Nathalie et Stéphane.

Quelques mois plus tard, les jeunes amoureux ont décidé de quitter leur foyer respectif pour vivre leur idylle, et, en 1987, Bernard et Dominique se sont mariés à Corfou en Grèce, village dont est originaire la famille de Dominique. De cette union, sont nés Laurent et Sophie, aujourd'hui chanteuse, notamment connue pour son apparition dans l'émission The Voice en 2012.

Pendant les années qui ont suivi leur mariage, Dominique Tapie a épaulé son mari et incarné le pilier familial, notamment en 1997, lorsque ce dernier est incarcéré à l’isolement à la prison de la Santé à Paris avant d’être transféré à Luynes vers Aix-en-Provence.

Malgré son naturel discret, Dominique est sortie du silence en 2013 lorsque Bernard Tapie est mis à mal dans l’affaire du Crédit Lyonnais. Dans le cadre de celle-ci, elle a accordé pour la première fois une interview à la presse, se faisant connaître du grand public : «nous avons la conscience tranquille, le voleur c’est la banque !», fustigeait-elle ainsi dans les colonnes de Paris Match.

un couple uni face à la maladie

En septembre 2017, Dominique Tapie a pris la décision d’annoncer aux proches de la famille et à la presse que son mari était atteint d’un cancer de l’estomac. «Bernard souffre d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'œsophage», avait-t-elle confié à Femme Actuelle.

L’ancien homme d’affaires est transporté et hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis à Paris où il a été suivi par un programme de chimiothérapie, jusqu'à la fin de ses jours.

Les années ont passé. Dominique a continué d’aider son mari face à la maladie. En avril 2021, un autre évènement est venu frappé le couple : à la suite d'un violent cambriolage dans leur domicile de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, les deux époux ont été passés à tabac. Fort heureusement, ils s'en sont sortis malgré les nombreux coups et blessures portés.

Depuis quelques jours, l’état de santé de Bernard Tapie s’était dégradé, sa maladie avait atteint le stade 4. Dominique a continué de veiller sur lui matin et soir, jusqu’à la fin.