Enceinte, Tatiana Laurence-Delarue révèle l'infidélité de Xavier avec une comédienne des Mystères de l'amour

Une terrible désillusion. Alors que le couple venait d’annoncer la naissance à venir de leur premier enfant, Tatiana Laurence-Delarue a révélé, ce 3 octobre, que son compagnon Xavier avait une liaison avec une comédienne des Mystères de l’amour.

Après 18 ans de vie commune, les deux anciens candidats de Secret Story affichaient pourtant leur bonheur retrouvé sur les réseaux sociaux depuis leur réconciliation en juillet dernier. Tout cela un an après avoir annoncé leur intention de divorcer après 14 ans de mariage. C’est donc à la surprise générale de ses fans que Tatiana Laurence-Delarue a révélé avoir été trompée par son compagnon dans un long message publié sur Twitter. Et effacé quelques minutes plus tard. Xavier Delarue vivrait une histoire d’amour avec Marjorie Bourgeois, comédienne aperçue dans la série Les Mystères de l’amour, dont elle vient de découvrir l’existence.

«Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s'aimaient depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce. Triste de l'avoir appris comme ça, non par eux-mêmes et d'avoir été, dans mon état, complètement trompée par eux deux. Mais je souhaite vous dire la vérité comme ils n'avaient pas les couilles de vous l'annoncer eux-mêmes, même pas à moi», écrit-elle.

Manifestement sous le choc de la découverte, Tatiana Laurence-Delarue doit désormais faire face à la naissance de leur enfant à venir dans des circonstances compliquées. Surtout que sa grossesse ne se déroule pas sans complications, la jeune femme souffrant d'hyperthyroïdie gestationnelle, dont elle a décrit les symptômes il y a quelques semaines.

«Fatigue jusqu'à l'épuisement totale... Mon coeur bât a 110 de pulsations par minute, soit, il est jour et nuit en course Olympique... Yeux qui peuvent gonfler fortement au réveil. Migraines extrêmes au quotidien jusqu'à dans la nuque... Mais je reste forte au possible, je ne montre ni ma fatigue intense, ni mes déplacements difficiles, ni mes endormissements impromptus, je m'accroche», avait-elle partagé sur Instagram fin août.