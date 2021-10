La Princesse de Monaco publie une nouvelle photo où elle apparaît souriante mais fatiguée

Toujours coincée en Afrique du sud à la suite d’une infection ORL et de plusieurs opérations qui l’empêchent de regagner le Rocher, la princesse de Monaco a partagé une nouvelle photographie sur son compte Instagram.

L’épouse du Prince Albert y apparaît tout sourire et a accompagné sa publication d'un «Dieu vous protège». Un cliché qu’elle a donc voulu rassurant, bien qu’elle ne semble pas encore au meilleur de sa forme. Les traits tirés et amaigrie, la princesse semble en effet encore « affaiblie », constate ainsi un internaute. Une princesse qui peut compter sur les nombreux messages de soutien de sa communauté, qui s'est réjouie de la voir sourire.

Toujours pas de date de retour

Bloquée dans son pays natal depuis mars dernier, Charlène de Monaco avait été à nouveau hospitalisée début septembre à la suite d’un malaise «en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge», avait fait savoir à l'époque sa fondation dans un communiqué.

Sortie deux jours plus tard, la quadragénaire se remet donc depuis un mois. Et si elle donne de ses nouvelles, ni la princesse ni le Rocher n'ont pour l'heure communiqué une date de retour au palais princier. Charlène semble devoir encore prendre son mal en patience avant de retrouver ses jumeaux, Gabriella et Jacques, et son époux.