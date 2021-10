Charlène de Monaco : le Prince Albert évoque un retour prochain

Le Prince Albert se veut optimiste et évoque un retour prochain de Charlène de Monaco sur le Rocher.

Plutôt discret depuis le départ de son épouse en Afrique du sud, où Charlène est coincée depuis des mois à la suite d’une infection ORL, Albert de Monaco prend à nouveau la parole.

En début de semaine, il a donné des nouvelles rassurantes de son épouse à Jérôme Rothen, dans le cadre d'une émission diffusée prochainement sur RMC, rapporte ainsi Télé Loisirs. Selon le Prince, Charlène se porte mieux bien qu'elle ait été affectée par diverses situations.

« Elle va mieux, ça a aussi été compliqué pour elle car différents problèmes l'ont affectée », a ainsi expliqué le père de Gabrielle et Jacques sans rentrer dans les détails. Il faut dire que la vie de la princesse est loin d’être un conte de fée depuis plus de six mois. Outre les rumeurs de divorce, qu'elle vivrait mal selon son époux, elle a été opérée à plusieurs reprises à la suite d’une infection ORL et n’a pu prendre ses enfants dans ses bras qu’à de rares occasions ces dernier mois.

Un retour soumis à l'avis des médecins

De quoi affecter le moral de la Princesse, qui est pourtant apparue souriante bien qu’amaigrie il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. Un sourire qui pourrait présager un retour à la maison. C’est ce qu’a laissé entendre son époux. « Elle est toujours en Afrique du Sud mais va revenir très prochainement », a déclaré ce dernier, avant d’ajouter « nous devons faire les points avec les médecins dans quelques jours ».

Tout début septembre, le Prince s’était également voulu optimiste dans les colonnes du magazine People. Il avait déjà, à l’époque, évoqué un retour prochain après une série de rendez-vous semblent-ils positifs avec les médecins. Malheureusement le 3 septembre, Charlène avait à nouveau été hospitalisée à la suite d’un malaise. Sortie quelques jours plus tard, l'ex-nageuse professionnelle se remet depuis. Espérons que cette fois-ci sera la bonne.