Divorce, nouvelle compagne... la femme du millardaire John Paulson découvre toute l'affaire dans la presse

Un coup de massue. Jenny Paulson, l’épouse du milliardaire John Paulson depuis 21 ans, aurait découvert que son mari avait demandé le divorce, et s’était déjà recasé avec une femme plus jeune, dans un tabloïd américain.

Selon le site américain Page Six – dont la version papier vendue via le New York Post serait la source d’information de Jenny Paulson – la future ex-femme du milliardaire aurait été dévastée de découvrir que ce dernier n’avait même pas pris la peine de l’informer du dépôt des papiers officiels du divorce au tribunal, à la fin du mois dernier. «John ne lui a rien dit. Elle ne se doutait pas une seconde qu’il avait l’intention de divorcer. Elle a tout découvert dans Page Six au moment où le journal New York Post en a parlé – elle n’a rien vu venir», affirme une source.

La déception ressentie par la mère des deux enfants de John Paulson n’aurait été que plus intense quand, le lendemain, elle a découvert que ce dernier était en couple avec Alina de Almeida, une influenceuse de 33 ans spécialisée dans le fitness. «Jenny ignorait tout d’Alina avant de découvrir sa photo dans la section de Page Six publiée dans le New York Post», poursuit la source. «Il a fait de cette histoire une humiliation en se mettant en couple avec sa petite amie et en demandant le divorce aussi rapidement après avoir passé l’été avec son épouse, tout cela sans prendre la peine de la prévenir, ni même un peu de courtoisie. Cela semble inconvenant et irrespectueux de ne pas avoir patienté», continue-t-elle.

Une séparation à l'amiable

Si l’union entre Jenny et John Paulson traversait une période de crise, le couple avait décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions dans l’espoir de se donner une seconde chance, précise la source. Ils venaient de passer l’été dans leur demeure des Hamptons avec leurs deux filles, Gisele et Danielle. Avant de s’envoler pour l’Autriche où la famille aurait passé un agréable moment jusqu’à la fin du mois d’août. Un mois plus tard, John Paulson, 65 ans, demandait le divorce sans avertir sa femme.

Toujours selon Page Six, John Paulson – qui vit désormais avec sa petite amie dans un appartement dont lui et sa femme sont propriétaires – aurait retiré sa demande de divorce du tribunal afin de négocier une séparation à l’amiable avec son épouse. Un processus qui devrait prendre du temps étant donné l’immense fortune de John Paulson, et le fait que lui et son épouse n’avaient pas signé de contrat de mariage.