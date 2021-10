Domaine de Miraval : en conflit avec Brad Pitt, Angelina Jolie vend ses parts du château et du vignoble

Angelina Jolie passe à autre chose. En conflit avec Brad Pitt autour de l’avenir du Château de Miraval, dans le Vars, l’actrice a vendu ses parts du domaine viticole, acquis en 2011.

Détenu par l’ex-couple le plus glamour d’Hollywood à parts égales, le château et son domaine viticole était jusqu’à récemment au cœur d’un conflit judiciaire. En cause ? Une clause contractuelle qui empêchait Angelina Jolie de vendre ses parts sans l’accord de Brad Pitt. Mais fin septembre, la justice a levé cette restriction, donnant la possibilité à l’interprète de Tomb Raider de se séparer de ce lieu hautement symbolique. Le couple s’était dit «oui» en 2014, dans la chapelle de Miraval, avant de se séparer deux ans plus tard.

Angelina tire un trait sur le site

L’actrice n’a pas attendu bien longtemps pour vendre ce domaine de 500 hectares de vignes, bois et oliviers, qu’elle détenait à 50 %. Selon le Daily Mail, la star a en effet cédé ses actions au groupe viticole Tenute del Mondo, nouveau co-propriétaire du lieu. Brad Pitt, de son côté, détient toujours la moitié, via sa société Mondo Bongo.

Acheté en 2011 pour 60 millions de dollars, soit près de 52 millions d'euros, le château et son domaine sont aujourd’hui évalués à 164 millions de dollars, environ 142 millions d'euros.

Le couple y produit depuis 2012 du vin sous l’appellation Rosé Miraval. Dès la première année de lancement, leur cuvée « Miraval 2012 » avait remporté un vif succès et avait été sacré par le magazine Wine Spectator, meilleurs rosé du monde. Rien que ça. Un business lucratif dont ne souhaite pas se séparer l’acteur de 57 ans.