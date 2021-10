Guillaume Canet : ses confidences étonnantes sur sa vie de famille

Dans un entretien accordé au magazine Marie-Claire, Guillaume Canet s’est laissé aller à quelques confidences très personnelles sur sa vie de famille, et ses insomnies.

En pleine promotion de son film Lui, qui est attendu en salles le 27 octobre prochain, Guillaume Canet a accepté de répondre aux questions intimes du magazine à travers la rubrique «13 questions d’après minuit». Il évoque notamment son rôle de père, et les difficultés rencontrées à certains moments précis de sa vie de famille. Comme ceux où le couple fait la fête à la maison. Et que les enfants se réveillent. «Tu essaies de ne pas leur montrer que tu n'es pas du tout capable de t'occuper d'eux… ça c'est trash», s’amuse-t-il auprès de Marie-Claire.

L’acteur/réalisateur se confie également sur ses insomnies, et les diverses manières dont il a géré ses problèmes de sommeil au fil des années. «À un moment, j'ai pris du Lexo, ça ne me réussissait pas du tout. J'ai appris à m'apaiser autrement. Les pétards, longtemps et maintenant la méditation », explique-t-il. Guillaume Canet préfère toutefois une autre méthode pour trouver le sommeil. «Mais il n’y a quand même rien de mieux que le sexe avant de s'endormir», poursuit-il.