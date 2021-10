Timberlake et Jessica Biel mettent en vente leur manoir de Los Angeles pour 30 millions d’euros

Le chanteur et l’actrice, mariés depuis 2012, quittent Los Angeles et vendent leur somptueux manoir. Prix de vente : 35 millions de dollars, soit un peu plus de 30 millions d’euros.

Bye bye L.A., bienvenue à la campagne. Selon le New York Post, Justin Timberlake et Jessica Biel, ont mis en vente leur demeure californienne pour rejoindre à plein temps le Tennessee, d'où est originaire Justin Timberlake. Le couple y a ainsi fait l’acquisition d’une maison à Nashville, en 2015.

Parents de deux enfants et très discrets sur leur vie privée, les amoureux seraient ainsi plus attirés par la vie à la campagne. Il n'en fallait pas plus pour se séparer de leur villa de la Cité des anges, acquise en 2002 par Justin Timberlake, avant son mariage avec Jessica Biel.

Une belle plus-value EN PERSPECTIVE

Cette villa de 13 000 m2 ne compte pas moins de sept chambres, une salle de gym, une salle de projection, un terrain de tennis, une piscine à débordement et une maison d’hôtes. Avant d’appartenir à Justin Timberlake, la maison était la propriété de l’actrice Helen Hunt, oscar de la meilleure actrice en 1998, quand dans les années 1940, le terrain a appartenu à Errol Flynn, figure de l’âge d’or du cinéma Hollywoodien.

Achetée un peu plus de 8 millions de dollars au début des années 2000, soit près de 7 millions d’euros, la maison a été entièrement rénovée par l'interprète de «Cry me a river», qui la met en vente quatre fois plus cher que lors de son acquisition. Une belle opération financière à venir pour le couple, qui détient également un appartement à New York.