Christina Ricci officialise son mariage avec son nouveau compagnon

Deux mois après avoir annoncé être enceinte, Christina Ricci a publié des photos de son union avec le coiffeur des stars, Mark Hampton, sur son compte Instagram.

La comédienne de 41 ans, révélée grâce au rôle de Wednesday dans La Famille Addams, a dévoilé deux clichés au côté de celui qu’elle a épousé au cours d’une cérémonie modeste, en mentionnant un simple «Mr et Mrs» en légende.

Christina Ricci et Mark Hampton ont scellé leur amour deux mois après avoir annoncé qu’elle attendait un enfant. Une nouvelle qui n’avait pas manqué de surprendre les fans de l’actrice à l’époque, qui venait de divorcer du père de son fils, James Heerdegen, quelques mois plus tôt au terme d’une procédure particulièrement compliquée, et à l’issue de laquelle elle avait demandé, et obtenu, la garde exclusive de leur enfant.

Désormais, Christina Ricci semble filer le parfait amour avec Mark Hampton. En juillet dernier, elle avait exprimé tout son amour pour lui sur Instagram à l’occasion de son anniversaire. «Joyeux anniversaire à toi Mark Hampton, ma personne préférée, humain magnifique, toi qui amène dans ton sillage tout ce qui rend heureux, tout ce qui est magique et bon. Je t'aime. Cette année qui vient sera la meilleure que nous aurons vécu jusqu'à présent», écrivait-elle.