Kim Kardashian tacle sa famille dans l'émission «Saturday Night Live»

Sa belle-mère Caitlyn Jenner, son ex-mari Kanye West, ses soeurs... Invitée pour la première fois sur le plateau de l’émission culte «Saturday Night Live», ce samedi 9 octobre, Kim Kardashian s’est lâchée sur sa famille et n’a épargné personne.

Avec une bonne dose d’autodérision, la star de télé-réalité s’est en effet lancée dans un monologue qui n’a pas manqué de faire réagir les spectateurs. «Je suis également surprise de me voir dans cette émission», a-t-elle plaisanté. «Je n’ai pas eu de nouveau film depuis très longtemps», a poursuivi la femme d’affaires, qui fait référence à sa sextape avec le chanteur Ray J.

«Je suis plus que cette photo que mes sœurs montrent à leurs chirurgiens»

«En fait, il n’y a que ce film qui est sorti, et personne ne m’a dit qu’il était en avant-première. Ma mère a dû oublier de me prévenir», a-t-elle ajouté, non sans ironie. Kim Kardashian a ensuite affirmé qu’elle est ravie d’être présente ce soir afin de montrer qu’elle est bien plus «qu’un joli visage, de sublimes cheveux et un beau maquillage, des seins incroyables et des fesses parfaites».

«Je suis tellement plus que cette photo-modèle que mes sœurs montrent à leurs chirurgiens esthétiques». Après ses sœurs, l’influenceuse a évoqué son père, l’avocat Robert Kardashian, connu pour avoir défendu le joueur de football américain O.J Simpson, accusé du meurtre de son ex-épouse Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

«C’est grâce à mon père que j’ai fait ma première rencontre avec une personne noire. Je sais que c’est un peu bizarre de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais O.J. laisse une marque, ou plusieurs, ou aucune, je ne sais toujours pas», a lancé la quadragénaire avant de revenir sur la cause de son divorce avec ex-mari Kanye West.

«On ne peut pas avoir trois politiciens ratés dans une même famille»

«Quand je me suis séparée de lui, ça s'est joué à une chose... sa personnalité», a-t-elle affirmé avant d’envoyer une pique au rappeur, qui avait annoncé sa candidature à la Maison-Blanche dans un tweet et à sa belle-mère Caitlyn Jenner, qui, elle, avait présenté sa candidature au poste de gouverneur de Californie.

«J’aimerais que l’Amérique se rassemble, c’est pourquoi je suis ici pour annoncer que je me présente... Je rigole !». «On ne peut pas avoir trois politiciens ratés au sein d'une même famille», a encore déclaré la mère de famille de 40 ans dans l'émission, qui réunit quelque 10 millions de téléspectateurs.