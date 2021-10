Britney Spears évoque un projet de roman à suspense qui rappelle son histoire

Libérée de la tutelle paternelle, Britney Spears a des projets plein la tête. Sur son compte Instagram, la pop star a annoncé écrire un thriller fantastique dont le récit semble partager de nombreux points communs avec ce qu’elle a vécu.

« J'écris un livre sur une fille qui a été assassinée », explique ainsi l’interprète de « Baby one more time ». Et l’artiste semble déjà avoir son récit bien en tête. Elle donne en effet de nombreux détails sur la trame de cet ouvrage, expliquant : « pourtant son fantôme reste coincé dans les limbes à cause d'un traumatisme et de la douleur et elle ne sait pas comment traverser le monde qu'elle connaissait ! », poursuit la chanteuse de 39 ans.

Une histoire de renaissance et de pardon

Difficile de ne pas voir de ressemblances avec ce qu’elle vit actuellement. Dans un long message, Britney Spears détaille en effet les contours de cette histoire où son personnage, « n'a personne en qui elle peut avoir confiance ». « Mais quelque chose se passe et elle découvre comment traverser le monde où se trouve sa famille », précise l’artiste, qui le 29 septembre dernier a été libérée de la tutelle de son père, démis de ses fonctions par un tribunal de Los Angeles.

Alors que l'artiste avait dénoncé en juin dernier les conditions de sa tutelle dans un vibrant témoignage, expliquant que sa famille n'avait rien fait pour l'aider, elle poursuit : «En sortant des limbes, elle a une décision à prendre… saluer les mêmes personnes qui l'ont assassinée ou créer une toute nouvelle vie».

Entre l’imagination et la réalité, la frontière est décidément bien mince, comme le laisse d’ailleurs entendre l’interprète de « Toxic » : «ce que je laisserai à l'IMAGINATION c'est ce qu'elle fait quand elle traverse... en plus d'apprendre à réécrire son nom », conclut l’artiste, bien décidée à reprendre sa vie en main.

Un récit de renaissance et un travail d’écriture qui a tout d’une catharsis. Reste à savoir si Britney Spears ira jusqu’au bout de son projet de roman, ou s’il s’agit d’un message adressé à sa famille.