Cardi B célèbre la journée du coming out et marie deux femmes

Alors que la star a lancé en décembre dernier via les réseaux sociaux son émission de téléréalité «Cardi tries», la rappeuse a consacré l’un de ses épisodes à la célébration de l’amour, en mariant deux femmes.

Tourné en juillet dernier, l’épisode a été diffusé à l’occasion de la journée du coming out, hier 11 octobre, rapporte le New York Post.

On y voit la star, alors enceinte de son deuxième enfant, un petit garçon né le 4 septembre dernier et fruit de son amour avec le rappeur Offset, prononcer l’union de Brandi Taylor et Shannon Herbert, deux femmes en couple depuis trois ans.

« Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Californie et mon cours en ligne, je vous déclare maintenant épouse et épouse », a ainsi déclaré l’artiste, qui a elle aussi connu des relations amoureuses avec des femmes.

Une cérémonie capitale

Cette union a été organisée avec l’actrice Raven-Symoné, 35 ans, bien connue pour son rôle d’enfant star dans le «Cosby Show» et dans la série Disney «Phenomène Raven». L’actrice et productrice, qui s’est mariée avec sa compagne Miranda Maday en juin dernier, a tenu à souligner à quel point cette cérémonie était capitale.

« Faire partie d'un mariage homosexuel est important pour que les gens voient qu'il y a des différences, évidemment, mais il y a aussi des similitudes », a expliqué la trentenaire, qui a fait son coming out en 2013.