Loana partage des vidéos de son concert, ses followers se déchaînent

Alors que l’ex-lofteuse a donné avec son meilleur ami Eryl Prayer un concert ce week-end à Saint Tropez, elle a partagé une série de vidéos de ce happening et des répétitions qui ont précédé.

Des vidéos repérées par le magazine Voici que Loana a posté sur son compte Instagram, ce mardi 12 octobre, et qui n’ont pas fait l’unanimité. Comme souvent avec la mère de Mindy, que l’on voit chanter en play-back, il y a ceux qui la soutiennent et ceux qui au mieux lui conseillent de prendre ses distances avec les réseaux sociaux, ou pire critiquent ouvertement sa démarche. Cette nouvelle publication et sa prestation vocale n’ont pas dérogé à la règle.

Incompréhension ou soutien, les internautes se lâchent

Nombreux sont ceux qui ont fait part de leur doute quant à la performance de l'ex-candidate de téléréalité. « Heu y’a que moi qui trouve ça gênant ? J’ose pas regarder », a ainsi posté un internaute. « Quand tu cherches la lumière à tout prix à travers le regard des autres ça peut que créer un malaise », poursuit un second. « Pourquoi se ridiculiser avec ce décolleté... personne pour l’aider ? », lâche un autre parmi les commentaires les moins méchants, quand un dernier estime que « ses proches ne l’aiment pas pour la laisser se ridiculiser. La lecture des critiques devrait faire réfléchir ».

Face à ces critiques parfois violentes, Loana a toutefois pu compter sur le soutien de nombreux followers qui ont pris sa défense. Accablant la méchanceté et l’anonymat de ceux qui la critiquent, ils ont volé à son secours.

« Tellement facile derrière vos écrans d'insulter une femme fragile dans un monde hostile », « Les gens sont méchants. Ça lui donne du baume au cœur et le sourire, c’est le plus important », « Bravo à toi malgré tous les commentaires négatifs ... l'important est d'aller de l'avant… remontes la pente », «Ce n'est pas normal de lire de tels commentaires. J'espère que le karma se chargera de toutes les personnes qui se permettent de juger, rabaisser ou humilier qui que ce soit», pouvait-on notamment lire en guise de soutien indéfectible à la quadragénaire, qui début 2021 a connu une succession de passages à vide.

Après avoir été hospitalisée pour une overdose médicamenteuse, puis avoir contracté une forme sévère de Covid, elle tente aujourd'hui de laisser derrière elle, cette période difficile.