Fast and Furious : le (petit) regret de Dwayne Johnson après sa dispute avec Vin Diesel

Dwayne Johnson est revenu dans le Hollywood Reporter, sur sa dispute avec son partenaire de jeu dans Fast and Furious, Vin Diesel. L’acteur ne regrette qu’une chose, l’avoir rendu public.

Sur Instagram, The Rock avait dénoncé en août 2016, le comportement de certains de ses partenaires dans la saga Fast and Furious. Il estimait que certains se conduisaient comme des «chochottes» ou bien encore des «poules-mouillées». Des critiques qui visaient tout particulièrement l’acteur Vin Diesel.

La dispute entre les deux stars avait pris une telle ampleur que dans le huitième volet de Fast and Furious, ils ne partageaient aucune scène. Dwayne Johnson ne regrette pas ses propos : «j'assume ce que j'ai dit. Bien sûr. J'ai voulu dire exactement cela», explique-t-il, ajoutant regretter de l’avoir fait publiquement. «Le dire publiquement n'était pas la bonne chose», admet-il.

Fast and Furious continuera sans Dwayne Johnson

«Ça a créé une polémique», se souvient-il, estimant cependant que cela avait été bénéfique pour des membres de l’équipe, «ce qui a été très intéressant est que chaque membre de l'équipe m'a contacté pour me remercier.» Un bénéfice qui n’enlève rien à son erreur stratégique de communication.

Dwayne Johnson reconnaît qu'il « n'aurait jamais dû partager cela, (…) Je m'occupe de ce genre de conneries loin des oreilles et des yeux du public. Il n'a pas besoin de savoir ça.» Cependant, cette inimitié entre les deux figures de la saga a conduit Dwayne Johnson à se retirer de la saga Fast and Furious.

«Je leur souhaite bonne chance pour le 9. Et aussi pour le 10 et le 11, et le reste des épisodes de la saga, car ils devront rouler sans moi», explique-t-il. Si cet épisode est derrière lui, la rivalité avec Vin Diesel perdure.