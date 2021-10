Sean Penn : un nouveau divorce après seulement un an de mariage

Le magazine américain People, a révélé ce vendredi 15 octobre, que le cinéaste Sean Penn et Leila George ne sont plus ensemble. Marié depuis juillet 2020, Sean Penn s’apprête donc une nouvelle fois à divorcer. L’actrice australienne de 29 ans a demandé le divorce à la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Les raisons exactes de la séparation sont restées confidentielles.

Amoureux depuis cinq ans, ils s’étaient dit «oui», il y a tout juste un an au cours d’une cérémonie intime. L’acteur de 61 ans avait officialisé la nouvelle dans le «Late Night with Seth Meyers».

«Nous avons fait un mariage Covid. Je veux dire par là qu’il y avait mes deux enfants et son frère à la maison tandis que le maître de cérémonie était sur Zoom», avait déclaré Sean Penn.

Les apparitions du couple étaient de plus en plus rares. Le 11 juillet dernier, à l'occasion de la projection de Flag Day, le film de l'acteur, le couple n'a pas gravi ensemble les marches du Festival de Cannes.

Une idylle jugée scandaleuse

Les débuts de la romance entre Leila George et Sean Penn ont fait le tour des tabloïds anglo-saxons notamment. L’écart d’âge entre les deux acteurs avait été jugé «scandaleux» par certains. Leila est plus jeune que la fille de l’acteur, Dylan âgée de 30 ans. Sean Penn étant quant à lui âgé d’un an de moins que le père de la jeune femme.

Il s’agit du troisième divorce pour le cinéaste américain. Marié à l’actrice Robin Wright de 1996 à 2010 et à Madonna de 1985 à 1989. Sean Penn a également été en couple avec Charlize Theron, de 2013 à 2015. Une actrice avec laquelle il avait pour le coup gravi les marches du Festival de Cannes, en 2015.