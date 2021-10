Lourdes Leon accuse sa mère Madonna de l’avoir «contrôlée» toute sa vie

Dans un entretien publié jeudi 14 octobre dans les colonnes d'Interview Magazine, Lourdes Leon, la fille de la célèbre chanteuse Madonna, s'est confiée sur l'éducation bien particulière qu'elle a reçue de sa mère.

Interrogée par Debi Mazar, qui n'est autre que la meilleure amie de sa célèbre mère Madonna, Lourdes Leon, 25 ans, n'a pas mâché ses mots. «Ma mère est une maniaque du contrôle, elle m'a contrôlée toute ma vie», a-t-elle ainsi révélé.

Pour échapper à la pression maternelle, la jeune femme a rapidement pris son indépendance. «J'ai eu besoin d'être complètement indépendante d'elle dès que j'ai décroché mon bac», a-t-elle expliqué, précisant qu'elle a par la suite payé ses études et le loyer de son appartement new-yorkais avec l'argent obtenu en faisant du mannequinat.

«On ne se fait pas de cadeaux, dans ma famille. Evidemment, j'ai grandi dans un environnement extrêmement privilégié. C'est indéniable. Mais je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de stars et elle s'est dit :'Mes enfants ne seront pas comme ça'. Et je trouve que si vos parents payent pour vous, ils ont un certain ascendant sur vous», a-t-elle ajouté.

indépendante mais admirative

Malgré le côté «control freak» de sa mère (qui garde ses affaires sous clé dès qu'elle quitte sa maison), la jeune femme issue de la relation de Madonna avec son danseur et chorégraphe Carlos Leon ne cache pas une certaine admiration. «Elle est probablement la travailleuse la plus acharnée que je connaisse. Je n'ai pas hérité de ça, malheureusement. J'ai hérité de ses problèmes de contrôle, mais pas de son éthique de travail», a-t-elle reconnu, toujours dans l'entretien accordé à Interview Magazine.

Bien que différentes, les deux femmes restent très proches et Lourdes Leon reste très attentive aux conseils de sa mère. «Elle m'a dit quelque chose récemment qui m'a marquée : 'Souviens-toi que cette merde n'est pas réelle. L'important n'est pas l'argent, ton visage ou ton apparence sexy. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde et ce que tu vas laisser derrière toi'. Cela me remet toujours les idées en place quand je commence à prendre les choses trop au sérieux», a-t-elle conclu.