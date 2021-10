Kourtney Kardashian : le montant exorbitant de sa bague de fiançailles révélé

Travis Barker n’a pas fait les choses à moitié. Le batteur du groupe Blink-182 a demandé la main de Kourtney Kardashian au cours d’un dîner romantique organisé sur une plage où il lui a offert une bague en diamant.

Forcément, les tabloïds américains se sont empressés d’appeler leur bijoutier préféré pour obtenir une estimation du coût d’un tel bijou. Et c’est le site américain Page Six qui a dégainé cette information en premier. «Il apparaît que Travis adhère à la philosophie familiale des Kardashian en faisant le choix d’un objet massif et clinquant avec ce diamant taillé en ovale en guise de bague de fiançailles pour Kourtney. Il semble qu’il soit supérieur à 15 carats, posé sur un socle ou une attache masquée», détaille Mike Fried, patron de la société The Diamond Pro. Ce dernier évalue le prix de la bague à 1 million de dollars, soit près de 860.000 euros.

Pour Olivia Landau, gemmologiste certifiée et fondatrice de The Clear Cut, le diamant serait un peu plus petit, «entre 8 et 10 carats». «En fonction de sa taille exacte et de la qualité, cela fait une bague entre 350.000 et 650.000 dollars (entre environ 300.410 et 558.000 euros)», dit-elle. Une dernière estimation de Kathryn Money, de la société Brilliant Earth, perçoit une pierre de 10 ou 12 carats, pour une valeur située entre 500.000 dollars et 1 million de dollars.

Travis Barker, 45 ans, et Kourtney Kardashian, 42 ans, sont en couple depuis le mois de janvier dernier, mais se connaissent depuis plusieurs années. Si elle a été en couple avec Scott Disick – avec lequel elle a eu trois enfants – pendant des années, Kourtney Kardashian ne s’est jamais mariée. Le batteur de Blink-182 a été marié à deux reprises, avec Melissa Kennedy de 2001 à 2002, et Shanna Moakler – qui lui a donné deux enfants – entre 2004 et 2008.