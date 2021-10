Will Smith : son incroyable transformation physique post-confinement

Plus motivé que jamais. Will Smith vient de publier une vidéo dans laquelle il donne à ses fans un aperçu de ses entraînements sportifs afin de se remettre en forme. Et la métamorphose est impressionnante.

En mai dernier, l’acteur de 53 ans avait partagé une photo de lui en caleçon où il dévoilait un corps moins athlétique que par le passé. Le fruit de plusieurs mois de confinement pendant lesquels Will Smith avoue ne pas avoir fait attention à ce qu’il mangeait, citant notamment les «muffins de minuit». C’est à cet instant qu’il avait promis à ses fans qu’il allait tout mettre en œuvre pour retrouver la meilleure forme de sa vie.

Plusieurs mois plus tard, Will Smith vient de partager une vidéo où on peut le voir courir, soulever des poids, et faire des pompes. Retrouvant un corps beaucoup plus tonique. «Quand je pense que le dimanche était consacré aux muffins», écrit-il en légende.

Les fans de l’acteur se sont empressés de saluer sa détermination, et surtout le fait qu’il ait tenu parole après avoir promis qu’il s’occuperait sérieusement de sa santé en retrouvant une activité physique régulière.