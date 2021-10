Courteney Cox monte la garde devant l’ex-appartement de «Friends»

Courteney Cox n’est pas prêteuse. La star prochainement à l’affiche de «Scream 5», en salle en janvier 2022, a vu d’un mauvais œil que sa consœur Melissa Barrera veuille s’installer dans l’appartement, qui a abrité le tournage de «Friends» pendant dix ans.

Et elle l’a fait savoir dans une vidéo postée sur son compte Instagram. «Certaines choses sont interdites» a ainsi écrit l’emblématique Monica, aujourd’hui 57 ans. Melissa Barrera, elle aussi à l’affiche de «Scream 5», est aperçue se promenant au pied de l’appartement new yorkais de la série culte, rapporte le New York Post. Rapidement rejointe par Courteney Cox, cette dernière interroge la jeune comédienne sur les raisons de sa présence ici.

Mais quand Melissa Barrera lui répond «je rentre à la maison», jetant un œil à l’appartement de «Friends», c’en est trop pour Courteney Cox. «Je ne pense pas que ce soit ta maison» lui répond l’actrice, qui reprendra son rôle de journaliste dans «Scream 5» et de conclure «Je suis heureuse que tu aies rejoint le casting de «Scream», mais là ce n'est pas OK. C'est interdit. Non.» s’emporte-t-elle, titiller par Melissa Barrera, qui reprend la réplique culte de Monica : «I know». «Et arrête de m'imiter», lâche Courteney Cox.

Un coup de promo réussi

Avec cette vidéo humoristique dont l’objectif était de faire un clin d’œil au cinquième volet de «Scream», qui réunit donc les deux actrices, le duo a réussi son coup. Les fans de la série se sont délectés de cette séquence. En à peine deux heures, la vidéo a été vue 1, 5 millions de fois, souligne le New York Post.

De quoi présager le meilleur pour le retour sur grand écran de la franchise horrifique, dont la bande annonce a été dévoilée mercredi 12 octobre. Des images qui donnent déjà des frissons, en attendant la sortie du long métrage, le 12 janvier prochain.