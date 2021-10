TPMP : Le témoignage glaçant de Magali Berdah après l'assassinat de sa belle-sœur et de son beau-frère

Invitée ce jeudi 21 octobre sur le plateau de TPMP, Magali Berdah a fait des révélations glaçantes sur le drame qui a récemment touché sa belle-famille.

Le 10 octobre dernier, sa belle-sœur – la sœur de son mari Stéphane Teboul – ainsi que son compagnon ont été sauvagement assassinés.

les corps retrouvés par la fille aînée

Les faits se sont produits dans leur appartement, à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Sa belle-sœur laisse derrière elle trois filles âgées de 24, 17 et 12 ans, fruits de ses amours avec son ex-conjoint.

C’est Julie, la fille aînée, qui a retrouvé les corps. «Elle a trouvé sa mère et son ami par terre, avec un drap sur eux, posé. Et ses deux petites sœurs attendaient sur le parking», a expliqué l’agent de stars télé-réalité.

le voisin du couple est le meurtrier présumé

Julie «a crié, et le voisin est sorti et l'a prise dans ses bras», a-t-elle poursuivi avant de préciser que ce dernier est le meurtrier présumé.

Après quoi l'homme «est rentré dans son appartement à lui en disant qu’il ne pouvait pas voir (...). Il faisait comme s’il avait peur», a souligné l’ancienne chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna.

«Elle est traumatisée, et très perturbée, les deux petites aussi (...). Elles sont fortes mais il faut les aider, il faut les accompagner».

"Il faut les aider, il faut les accompagner"





Magali Berdah livre un témoignage glaçant sur les circonstances des meurtres de deux membres de sa famille dans #TPMP. pic.twitter.com/y0RI358rZq — TPMP (@TPMP) October 21, 2021

Les filles de la victime ont ensuite été emmenées au commissariat, où elles sont restées jusqu’à 1 heure du matin pour répondre aux questions des policiers.

«on ne profite pas assez de sa famille»

«C’était assez insoutenable pour elles», a ajouté Magali Berdah, qui a ensuite fait part de son propre ressenti.

"Je ne suis pas traumatisée, je suis triste"





Magali Berdah émue, craque sur le plateau de #TPMP ! pic.twitter.com/GRTSHLvWsF — TPMP (@TPMP) October 21, 2021

«Je ne suis pas traumatisée, je suis triste. Je me dis qu'on ne profite pas assez de sa famille. Ça me fait de la peine pour ma belle-famille, je n'ai pas assez profité d'eux. On est plein de remords», a-t-elle encore confié, les larmes aux yeux.