Affaire Alec Baldwin : sa femme Hilaria sort du silence

Hilaria Baldwin est sortie de son silence, ce lundi, à propos de l’accident à l’arme à feu impliquant son époux, le comédien Alec Baldwin, sur le tournage du film «Rust» ayant coûté la vie à la cheffe de la photographie, Halyna Hutchins.

Celle qui a épousé l’acteur en 2012 a publié un message sur son compte Instagram afin d’exprimer ses condoléances à la famille de la victime. «Mon cœur est avec Halyna. Son mari. Son fils. Leur famille et leurs proches. Et mon Alec. Il est impossible d'exprimer le choc et le mal de cœur d'un accident si tragique. J'ai le cœur brisé», peut-on lire. Un message qui a reçu le soutien de nombreuses personnalités outre-Atlantique, notamment Melanie Griffith, Rosie O’Donnell, ou encore Katie Couric.

La veille, c’est l’acteur Jensen Ackles qui a publié plusieurs clichés d’Halyna Hutchins sur le tournage du film. Il en a profité pour rendre hommage au travail de la jeune femme de 42 ans, et exprimer sa profonde tristesse. «C’est une tragédie aux proportions épiques dont il est difficile de mesurer l’ampleur à l’heure actuelle. (…) Elle était une inspiration. Mon cœur et mes prières vont au mari d’Halyna, à son fils et sa famille. Il n’y a pas de mots pour exprimer l’immense perte qu’elle représente», commente-t-il.

L’enquête autour de l’accident se poursuit actuellement aux États-Unis, et deux personnes, - l’assistant réalisateur Dave Halls et l’armurière en chef, Hannah Gutierrez-Reed, 24 ans -seraient actuellement visées pour négligence.