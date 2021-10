Philippe Etchebest : l'endroit surprenant où il a emmené sa femme au premier rendez-vous

Quand on imagine un grand chef étoilé comme Philippe Etchebest, emmener sa chère et tendre dans un restaurant pour un premier rendez-vous, on pense qu'il va sortir le grand jeu. Mais le chef a surpris tout le monde en révélant un endroit… inattendu.

Sur le plateau de «C à vous», mardi 26 octobre, Philippe Etchebest, en promo pour la sortie de son dernier livre, «Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor», a confié avoir emmené Dominique, qui est devenue son épouse, au McDonald's pour leur premier rendez-vous galant.

«J’ai cherché le plat pour séduire version dîner aux chandelles, je n’ai pas trouvé, ça ne m’étonne pas. Mais je suis tombée de l’armoire en apprenant que vous aviez emmené votre épouse au McDonald’s», a déclaré Anne-Elisabeth Lemoine, surprise que le chef étoilé emmène sa future épouse dans un fast-food.

Juste un café

Mais que les fans se rassurent, il assure qu’ils n'auraient pris qu'un café. «Rectifications si vous me le permettez. J’ai donné rendez-vous à mon épouse au McDonald’s. On a bu un café, on n'a pas déjeuné, mais c’était notre point de rendez-vous», a déclaré l'animateur de Cauchemar en cuisine. «Je ne la connaissais pas, je suis arrivé avec un petit bouquet de roses au chocolat et là, emballé, c’est pesé», a-t-il ajouté.

Philippe Etchebest est marié à Dominique depuis la fin des années 90. Le couple a un garçon, Oscar-Louis, adopté en 2005 au Mexique.